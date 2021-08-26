الكشف عن تفاصيل جريمة قتل فتاة حسناء وسط بغداد أشعلت مواقع التواصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول يوم الخميس تفاصيل جريمة قتل طالت فتاة حسناء وسط العاصمة بغداد وتحديدا قرب المجمع الرئاسي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الفتاة التي تم العثور عليها تدعى نور الهدى عبد الصاحب تعمل في مطعم ضمن منطقة الجادرية.

وأضاف أنه بتاريخ 22 - 8 - 2021 قام السائق الخاص بها بنقلها من المطعم الى مكان سكنها ضمن منطقة الدورة شارع 60 وعند الوصول الى الى شارع ابو نؤاس طلبت من السائق التوقف وبعدها ترجلت من العجلة هي وسائقها في حدائق الشارع المذكورة.

وتابع المصدر بالقول أنه "بعد ما يقارب ساعة واحدة من نزولهما حضر ثلاثة اشخاص يرتدون الكمامات وقام أحدهم بإشهار مسدسا باتجاه السائق وتمكن الأخير من الهروب منهم وقاموا برمي اطلاقات نارية خلفه".

كما أشار المصدر إلى أنه بعدها عاد السائق الى مكان الحادث وشاهد المجنى عليها مصابة بعدة طعنات من سكين في مناطق متفرقة من الجسد".

المصدر تابع بالقول "تم ابلاغ القوة الموجودة في مكان الحادث وتم نقلها الى مستشفى الشيخ زايد الان انها فارقت الحياة هناك".

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن والدة المجنى عليها طلبت الشكوى ضد الأشخاص الثلاثة المجهولين لحين التعرف عليهم".

بدوره قال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح له حول هذا الموضوع إنه "ومنذ اللحظة الاولى تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذي جريمة قتل فتاة".

وأكد أن الجريمة نفذت من قبل ٣ أشخاص بآلة حادة.

اللواء معن أشار إلى أنه كمعلومة اولية لايوجد اي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي، مؤكدا أنه تم تدوين اقوال الشاهد والمدعي العام بالحق الشخصي والتي هي والدة الضحية.

وكان مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لفتاة حسناء قالوا انها قتلت في بغداد قرب المجمع الرئاسي في منطقة "ابي نؤاس" وسط بغداد.

وهزت هذه الجريمة المجتمع البغدادي حيث انتقد العديد من الأشخاص الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الجريمة وقعت وسط بغداد وليس في مكان ناءٍ.

وعلق عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في تغريدة على "تويتر" على هذه الجريمة قائلا ان كانت العاصمة (و الجادرية التي من المفترض انها محصنة ) تشهد هكذا جرائم، فماذ عن الأحياء البعيدة والمحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن ضعف سلطة إنفاذ القانون، وانتشار المخدرات أسباب رئيسة لهكذا جرائم، مطالبا بمحاكمة قتلة "نور الهدى عبد الصاحب" بسرعة ومعاقبتهم بأقصى العقوبات.

وتداول ناشطون صورة للفتاة كما هو مبين أدناه