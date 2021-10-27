الكشف عن تفاصيل جديدة للمجزرة الثانية في المقدادية

شفق نيوز/ كشف مصادر أمنية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة لمجزرة المقدادية الدامية، والتي راح ضحيتها العشرات.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "بالساعة (٠٣١٠) من يوم ( ٢٠١٢/١٠/٢٧) قام مسلحون مجهولو الهوية بقتل المواطن (ايمن علي شهاب حمد الخيلاني ) تولد (٢٠٠٦) يسكن قضاء المقدادية - قرية العامرية وكذلك تمت اصابة المواطن ( علي شهاب حمد جمعة الخيلاني ) يعمل كاسبا يسكن قضاء المقدادية - قرية العامرية بجروح طفيفة".

وأضافت ، "بالساعة (٠٤١٥) من يوم ( ٢٠١٢/١٠/٢٧) قام مسلحون مجهولين الهوية بقتل المواطن( زهير عبد الوهاب عمران الويسي ) تولد (١٩٧٥) يسكن قضاء المقدادية - منطقة الهارونية - قرية الرشاد".

وتابعت ان "مسلحين قاموا ايضا بقتل المواطن ( ايمن علي شهاب حمد الخيلاني ) تولد (٢٠٠٦) يسكن قضاء المقدادية - قرية العامرية وكذلك تمت اصابة المواطن ( علي شهاب حمد جمعة الخيلاني ) عملة كاسب يسكن قضاء المقدادية - قرية العامرية بجروح طفيفة".

واوضحت المصادر، "بالساعة (٠٩٢٠) من يوم ٢٠٢١/١٠/٢٧ قام اشخاص مجهولون بحرق منازل في قرية نهر الامام ضمن قضاء المقدادية كرد فعل بعد الحادث الارهابي الذي حدث ليلة أمس في القرية".

وتابعت، المصادر "بتاريخ ( ٢٠١٢/١٠/٢٧) قام مسلحون مجهولين الهوية بقتل المواطن ( محمد كاظم نصيف المهداوي ) تولد (١٩٤٦) يسكن قضاء المقدادية - نهر الامام وكذلك تم قتل المواطن ( عبد الستار ابراهيم محمود محمد ) تولد (١٩٨٥) يسكن قضاء المقدادية - نهر الامام".

وكان مصدر محلي في محافظة ديالى في وقت سابق من اليوم بقيام مجهولين بمهاجمة منازل في قرية نهر الامام المجاورة لقرية الرشاد في قضاء المقدادية في ردة فعل على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المهاجمين قتلوا نحو 7 أشخاص وأحرقوا بساتين وعجلات. وأضاف أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت في قرية نهر الامام للسيطرة على الموقف ومنع أي حوادث انتقامية، مشيرا إلى أن الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية.

وكان مصدر طبي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء الثلاثاء بأن "حصيلة الهجوم الارهابي على قرية الرشاد قد أوقع 12 ضحية واكثر من 15 جريحا، بينهم نساء".