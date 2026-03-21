كشف تفاصيل جديدة عن استهداف مقر جهاز المخابرات العراقي وحقيقة تواجد اميركيين

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بأن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت وبشكل "مباشر" مقر جهاز المخابرات العراقي في العاصمة بغداد، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأكد المصدر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، مقتل ضابط برتبة "رائد" في الجهاز، وإصابة منتسب آخر بجروح وصفها بأنها "لا تخلو من خطورة"، جراء الانفجار الذي أحدثته المسيرة داخل باحة المقر.

ونفى المصدر ذاته الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عناصر أو مستشارين أمريكيين داخل المقر لحظة الاستهداف، مؤكداً أن تلك المعلومات "غير صحيحة البتة"، وأن المقر يدار بالكامل من قبل كوادر وطنية عراقية.

وكان جهاز المخابرات الوطني قد أعلن، قبل ظهر اليوم، تعرض محيط مقره إلى استهداف "إرهابي" نفذته جهات خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل أحد ضباطه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بدأت ملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة.