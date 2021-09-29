الكشف عن تفاصيل انفجار منصة الصواريخ في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الاربعاء، تفاصيل انفجار منصة الصواريخ في قضاء بيجي شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منصة الصواريخ كانت مركونة في محطة وقود في قرية البو طعمة، وأطلقت صاروخا سقط في أرض فناء خالية من السكان في ناحية الحجاج جنوبي بيجي، فيما انفجر صاروخ اخر داخل المنصة نتيجة خلل فني".

ولم يحدد المصدر عائدية المنصة والجهات التي أطلقت الصواريخ، في وقت أكد شهود عيان إصابة عدد من المتواجدين قرب المنصة ولم يعرف عددهم.

إلى ذلك نفى الحشد الشعبي في بيجي وجود أي إصابات أو خسائر جراء انفجار منصة الصواريخ.

وقال مصدر بالحشد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انفجار المنصة مجهول ولم تكشف التحقيقات حيال استهدافها بطائرة مسيرة أو ما شابه ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، بانفجار منصة لإطلاق الصواريخ في اطراف قضاء بيجي شمالي المحافظة تحت ظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان منصة لإطلاق الصواريخ انفجرت في احد محطات الوقود القديمة في قرية (البو طعمة) جنوب قضاء بيجي شمالي صلاح الدين لاسباب وظروف غامضة لم تتضح لغاية الآن.

واكد المصدر ان قوة امنية من الشرطة والحشد هرعت الى مكان الحادث لكشف أسبابه وسط أنباء متضاربة بانفجار المنصة اثناء اطلاق صواريخ الى أهداف محددة.