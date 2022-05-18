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الكشف عن المرشح الأبرز لتولي منصب قيادة شرطة ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-05-18T09:28:31+0000
الكشف عن المرشح الأبرز لتولي منصب قيادة شرطة ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن أحد أبرز المرشحين لتولي منصب قيادة شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن اللواء قاسم راشد أحد أبرز المرشحين لتولي منصب قيادة شرطة محافظة ذي قار خلفا للفريق قوات خاصة سعد الحربية الذي قدم استقالة بوقت سابق".

وأضاف أن هناك عدداً من الضباط المرشحين لهذا المنصب، ولم يتم الكشف عن اسمائهم لغاية الآن.

وكان ديوان محافظة ذي قار كشف، في 11 من شهر أيار الجاري، عن تقديم قائد شرطة المحافظة سعد حربية استقالته من منصبه إلى الجهات العليا في بغداد.

وتأتي الاستقالة بعد أن شهدت المحافظة توتراً نتيجة نزاعات عشائرية دائرة سقط على إثرها ضحايا، بالإضافة إلى تسريب كتاب يخص تعيين أبنته في شركة نفط ذي قار، الأمر الذي اثار جدلاً في المحافظة التي تشهد تظاهرات يومية مطالبة بالتعيينات الحكومية.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قررت ، في 3 حزيران 2021، تعيين الفريق الركن سعد حربية قائداً لعمليات سومر بدلا من اللواء الركن عماد مجهول صميدع.

وكان حربية قائداً لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك حتى إعفائه من منصبه في آذار/مارس الماضي 2021، وتكليف اللواء علي الفريجي بدلاً عنه.

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