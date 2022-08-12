الكشف عن اعداد الوجبة الجديدة لأُسر داعش القادمة من سوريا إلى العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بوصول نحو 150 أسرة من ذوي عناصر تنظيم داعش إلى محافظة نينوى قادمة من مخيم الهول السوري.

ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، فإن وجبة جديدة من أُسر عناصر داعش دخلت الحدود العراقية السورية عبر منفذ ربيعة الحدودي تحت حماية امنية مشددة.

وأوضح المصدر أن هذه الأسر سيتم نقلها إلى مخيم الجدعة، مشيرا إلى أن عددها يبلغ 150 أُسرة تتألف من 620 فرداً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان مصدر أمني آخر قد افاد في وقت سابق من الساعات الأولى لصباح اليوم، بنقل وجبة جديدة من عوائل عناصر "داعش" من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.