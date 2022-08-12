سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن اعداد الوجبة الجديدة لأُسر داعش القادمة من سوريا إلى العراق

Category: أمـن

Date: 2022-08-12T07:49:09+0000
الكشف عن اعداد الوجبة الجديدة لأُسر داعش القادمة من سوريا إلى العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بوصول نحو 150 أسرة من ذوي عناصر تنظيم داعش إلى محافظة نينوى قادمة من مخيم الهول السوري.

ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، فإن وجبة جديدة من أُسر عناصر داعش دخلت الحدود العراقية السورية عبر منفذ ربيعة الحدودي تحت حماية امنية مشددة.

وأوضح المصدر أن هذه الأسر سيتم نقلها إلى مخيم الجدعة، مشيرا إلى أن عددها يبلغ 150 أُسرة تتألف من 620 فرداً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان مصدر أمني آخر قد افاد في وقت سابق من الساعات الأولى لصباح اليوم، بنقل وجبة جديدة من عوائل عناصر "داعش" من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

related

العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

Date: 2022-06-01 08:32:25
العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

كيف طار رأسه؟.. الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية البغدادي

Date: 2019-11-03 10:44:39
كيف طار رأسه؟.. الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية البغدادي

انفجارات عنيفة تهز الحدود العراقية - السورية

Date: 2021-10-11 20:19:29
انفجارات عنيفة تهز الحدود العراقية - السورية

تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

Date: 2021-01-14 07:52:57
تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

وزير الدفاع الامريكي: ليس الهدف من ابقاء قواتنا المنسحبة الى العراق مدة طويلة

Date: 2019-10-22 14:19:59
وزير الدفاع الامريكي: ليس الهدف من ابقاء قواتنا المنسحبة الى العراق مدة طويلة

داعش يتحرك بـ"خطة شيطانية" لاستعادة عناصره عقب تهديدات الرئيس الامريكي

Date: 2019-09-26 13:39:51
داعش يتحرك بـ"خطة شيطانية" لاستعادة عناصره عقب تهديدات الرئيس الامريكي

سوريا: أمريكا نقلت العشرات من نسوة داعش الى العراق

Date: 2019-10-22 23:06:53
سوريا: أمريكا نقلت العشرات من نسوة داعش الى العراق

غوتيريش: لا يمكننا الطلب من العراق ايجاد حل للدواعش بدلاً عن العالم

Date: 2019-11-12 19:36:09
غوتيريش: لا يمكننا الطلب من العراق ايجاد حل للدواعش بدلاً عن العالم