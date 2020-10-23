الكتل الكونكريتية تعود مجدداً.. قطع طريق في قلب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بقطع الطريق بالقرب من وزارة الخارجية العراقية بمنطقة الصالحية، بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء استعدادا للتظاهرات المزمع انطلاقها الأحد المقبل".

وكان مصدر في قيادة عمليات بغداد نفى في وقت سابق اليوم الجمعة، أنباء إغلاق عدد من الجسور والطرق القريبة من المنطقة الخضراء في الذكرى الاولى لتظاهرات ٢٥ تشرين الاول، مشيرا إلى أن انتشار القوات الامنية في شوارع بغداد امر طبيعي ولا يوجد اي حالة لاعلان انذار ج (حالة الإنذار القصوى) للقوات الامنية.

وكشف مصدر أمني، امس الخميس، دخول قوات الأمن العراقية بدءاً من اليوم الجمعة حالة الإنذار على خلفية الاحتجاجات الشعبية المرتقبة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية ستدخل حالة الانذار العادي صباح الجمعة استعداداً للتظاهرات التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل".

وكان ناشطون قد دعوا إلى الخروج باحتجاجات حاشدة يوم الأحد المقبل في الذكرى السنوي الأولى لانطلاق أكبر موجة احتجاجات بالعراق في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.