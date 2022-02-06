الكتائب تكشف هدف الانتشار العسكري في الأنبار: داعش سيدخل بتسهيل امريكي

شفق نيوز/ كشفت كتائب حزب الله "احدى الفصائل المسلحة الشيعية في العراق"، يوم الاحد، عن هدف الانتشار العسكري في محافظة الانبار، مشيرة إلى أن تنظيم "داعش" ينوي الدخول الى شرقي المحافظة "بتسهيل امريكي".

وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب جعفر الحسيني، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "القطعات العسكرية منتشرة في منطقة الكرمة شرقي الأنبار"، مؤكداً "لدينا معلومات عن نوايا لداعش للدخول الى قضاء الكرمة".

وأضاف الحسيني، أن "أميركا تسهل حركة الإرهابيين على الحدود"، لافتاً إلى أن "الوجود العسكري هدفه منع حدوث أي ثغرات أمنية والتصدي لتحركات داعش".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق مساء اليوم، توضيحاً عن "الفصيل المسلح" الذي دخل محافظة الانبار غربي البلاد، وقالت إنه يتبع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم.

وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر عسكري، بإدخال كتائب حزب الله أرتالاً عسكرية الى محافظة الأنبار بهدف استبدال قطعاتها المتواجدة في المحافظة.

فيما أبلغ مصدر سياسي في الكتائب وكالة شفق نيوز، أن "دخول ارتال كتائب حزب الله، بهذا التوقيت فيها رسائل الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بخصوص الأزمة السياسية وكذلك مطالبته بتسليح بعض العشائر في المناطق التي مرت عليها ارتال الكتائب في مدن الأنبار، رغم ان الهدف المعلن من ذلك هو تغيير القوات الماسكة للأرض".

واضاف، "ربما يصدر موقف رسمي وتوضيح حول دخول هذه الارتال العسكرية الى الأنبار خلال الساعات المقبلة".