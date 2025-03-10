الكاميرات تفك لغز حريق سوق البالة في النجف.. ما علاقة المستثمر؟

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية في محافظة النجف، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن اعتقال مجموعة متورطة في إضرام النيران بسوق شعبي وسط المدينة.

وقالت المصادر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين قاما مع أحد المستثمرين بإحراق السوق الشعبي الواقع قرب مجسرات ثورة العشرين وسط مدينة النجف".

وأضاف المصدر، أن "عدد المحال التجارية المتضررة جراء الحريق يتجاوز 25 محلاً، حيث رفض أصحابها إخلاء الموقع رغم إحالته للاستثمار، ما دفع المستثمر إلى اللجوء إلى أسلوب الحرق بالاتفاق مع مجموعة خارجة عن القانون لإجبارهم على المغادرة".

وأشار المصدر، إلى أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بتورطهم في الجريمة وكشفوا عن هوية المستثمر الذي حرضهم على ذلك"، مؤكداً أن "الإجراءات القانونية جارية بحقه لضمان محاسبته وفق القانون، إلى جانب العصابة التي تم القبض عليها".

وسبق أن ذكرت قيادة الشرطة، في بيان رسمي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد جابر ذياب، وجّه بتشكيل فريق عمل مختص، بإشرافه المباشر، من الأقسام المعنية للتحقيق في أسباب الحريق.

وأوضح البيان، أن "الفريق الأمني قام بجمع المعلومات وتحليل الأدلة ورصد تسجيلات كاميرات المراقبة، ما أسفر عن التعرف على المتهمين، وبعد إلقاء القبض عليهم وإخضاعهم للتحقيق، اعترفوا بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم"، مشيراً إلى "تدوين أقوال المتهمين قضائياً وإجراء كشف الدلالة وفق الأصول القانونية".

وشهدت محافظة النجف اندلاع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية مطلع شهر رمضان الجاري، الأمر الذي استدعى تحركاً أمنياً عاجلاً لكشف أسباب الحادثة وملاحقة المتورطين.