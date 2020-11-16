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الكاظمي يأمر الجيش بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

Category: أمـن

Date: 2020-11-16T11:40:30+0000
الكاظمي يأمر الجيش بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

شفق نيوز/ أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين قيادة العمليات المشتركة في الجيش بغلق المعابر الحدودية غير الرسمية لوضع حد لعمليات التهريب.

صدر هذا الأمر خلال اجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، وفق بيان صادر عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي.

وقال الوائلي إن الكاظمي أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية.

وأضاف أن رئيس الوزراء وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيئة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية.

وأشار الوائلي إلى أن الكاظمي أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي.

وقال الوائلي إن الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

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