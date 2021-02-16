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الكاظمي يؤكد أهمية التعاون مع "الناتو" لمحاربة داعش

Category: أمـن

Date: 2021-02-16T17:00:59+0000
الكاظمي يؤكد أهمية التعاون مع "الناتو" لمحاربة داعش

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أهمية تطوير التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمحاربة تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا "التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، ولاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق".

وأكد الكاظمي على "أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية بعملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه، أشاد ستولتنبيرغ بـ"خطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكداً "مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية".

كما أعرب ستولتنبيرغ عن "إعجاب دول (الناتو) بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد"، وفق البيان.

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