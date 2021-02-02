الكاظمي يؤكد مقتل الغريباوي "والي جنوب العراق" في داعش

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء مقتل "والي جنوب العراق" في تنظيم داعش بضربة جوية قرب بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، بمقتل أربعة عناصر بتنظيم داعش في ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في قضاء أبو غريب.

وقبل ذلك، كان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز بأن الضربة الجوية استهدفت "والي جنوب العراق" في داعش المدعو جبار علي الملقب بأبو حسن الغريباوي، مؤكداً بأنه قتل خلال الضربة الجوية.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع، من إعلان بغداد مقتل زعيم تنظيم "داعش" في العراق المكنى أبو ياسر العيساوي.