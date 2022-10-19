الكاظمي يؤكد على وزارة الداخلية التأهب لمواجهة أي خرق أمني

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، واجتمع بالقيادات الأمنية، والكوادر المتقدمة فيها.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير استمع إلى إيجاز أمني يتعلّق بالأوضاع العامة في البلاد، وضمن قواطع المسؤولية وتفاصيل الإجراءات والاحتياطات المتخذة لضمان استدامة الأمن، وتدعيم السلم الأهلي وسيادة القانون، وجهودهم في ملاحقة عصابات الجريمة وتجار المخدرات.

وأضاف البيان أن القائد العام للقوات المسلحة أكد خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الوزارة على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والاستباقي، والتأهب لمواجهة أي خرق أمني عبر وضع خطط مسبقة للتعامل والمعالجة، فضلاً عن المحافظة على الروح المعنوية العالية، وتوخي الحذر والانتباه.

كما شدّد الكاظمي على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الداخلية، الذين يمثلون إلى جانب إخوتهم في بقية صنوف القوات المسلحة، الدرع الحصين لأمن مجتمعنا واستدامة مفردات حياته اليومية في سلام واستقرار.