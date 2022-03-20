الكاظمي يوجه من الموصل بحماية السدود والحدود وخطوط نقل الكهرباء

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من مدينة الموصل التي وصلها، اليوم الأحد، بحماية السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال عقده، اجتماعاً بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، استمع فيه إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع الكاظمي بحسب البيان، على "آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة، موجهاً باتخاذ الاستعدادات كافة، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".

وأكد توجيهاته بالتزام السياقات الأمنية، وأن يكون أمن المواطن والأهالي في كلّ أرجاء المحافظة هو الأولوية القصوى".

ووجّه الكاظمي بـ"تعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية". وحضر الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة، فضلاً عن عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة.