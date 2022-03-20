سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يوجه من الموصل بحماية السدود والحدود وخطوط نقل الكهرباء

Category: أمـن

Date: 2022-03-20T08:41:02+0000
الكاظمي يوجه من الموصل بحماية السدود والحدود وخطوط نقل الكهرباء

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من مدينة الموصل التي وصلها، اليوم الأحد، بحماية السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال عقده، اجتماعاً بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، استمع فيه إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واطلع الكاظمي بحسب البيان، على "آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة، موجهاً باتخاذ الاستعدادات كافة، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".

وأكد توجيهاته بالتزام السياقات الأمنية، وأن يكون أمن المواطن والأهالي في كلّ أرجاء المحافظة هو الأولوية القصوى".

ووجّه الكاظمي بـ"تعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية". وحضر الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة، فضلاً عن عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة.

related

نينوى .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل بحادثين أحدهما تفجير

Date: 2022-03-18 09:03:55
نينوى .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل بحادثين أحدهما تفجير

طائرات F-16 العراقية تستهدف وكراً يحوي ستة عناصر من داعش في نينوى

Date: 2022-01-30 15:01:52
طائرات F-16 العراقية تستهدف وكراً يحوي ستة عناصر من داعش في نينوى

الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق باحداث تظاهرات بغداد ويقر بسقوط ضحايا ويعوضهم

Date: 2021-11-05 22:04:25
الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق باحداث تظاهرات بغداد ويقر بسقوط ضحايا ويعوضهم

الكاظمي يجري مناقلة بين قائدين عسكريين

Date: 2021-12-15 20:44:29
الكاظمي يجري مناقلة بين قائدين عسكريين

إحباط هجوم عشائري كاد يتسبب بإحراق منازل وسيارات شمالي الموصل

Date: 2022-03-08 10:36:18
إحباط هجوم عشائري كاد يتسبب بإحراق منازل وسيارات شمالي الموصل

انفجار يستهدف كوادر تعمل على إصلاح خطوط الكهرباء في صلاح الدين

Date: 2021-07-08 07:02:51
انفجار يستهدف كوادر تعمل على إصلاح خطوط الكهرباء في صلاح الدين

صور .. الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عجلة محملة بـ7 منصات للصواريخ في نينوى

Date: 2021-11-19 08:32:07
صور .. الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عجلة محملة بـ7 منصات للصواريخ في نينوى

سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل

Date: 2021-07-04 08:58:33
سقوط ثلاثة أبراج للطاقة بتفجير جديد جنوب الموصل