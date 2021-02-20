الكاظمي يوجه من الطارمية بإدامة عمليات ملاحقة "الفلول الإرهابية"

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بضرورة إدامة عمليات ملاحقة "الفلول الارهابية" في قضاء الطارمية الذي شهد صباح اليوم مقتل ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي"، في كمين محكم.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير "أجرى زيارة الى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش، ضمن حملة الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بالقضاء على عصابات داعش الارهابية والتي ادت الى مقتل قيادات الإرهاب".

وأضاف أن "الكاظمي زار مقر اللواء 59 عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد".

واجتمع الكاظمي بـ"عدد من القادة الامنيين، واستمع الى ايجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الارهاب وتدميرها".

ووجّه بـ"ضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي أثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين".

وثمّن القائد العام للقوات المسلحة جهود المقاتلين الابطال، الذين يحققون الأمن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للإرهاب".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم إن قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم.

وأشار البيان إلى سقوط ثلاث ضحايا من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين.