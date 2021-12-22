الكاظمي يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحادثة إطلاق النار على المتظاهرين بالناصرية

شفق نيوز/ وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء بفتح تحقيق بحادثة إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر بيان صادر عن خلية الاعلام الأمني ولد لوكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي "تابع ، باهتمام كبير حادث إصابة ٣ من المتظاهرين اليوم الأربعاء، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأضاف البيان أن القائد العام للقوات المسلحة، "وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً".

كما أشار البيان إلى أن الكاظمي أكد "على توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة".

وكان شهود عيان بمحافظة ذي قار جنوبي العراق قد افادوا في وقت سابق من اليوم بوقوع صدام بين القوات الأمنية مع متظاهرين من احتجاجات تشرين مطالبين باسقاط التهم الكيدية عنهم وسط المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية فرقت محتجين مطالبين باسقاط التهم الكيدية عنهم قرب تقاطع البهو بالرصاص الحي في الهواء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين الشهود، ان " المحتجين تفرقوا، فيما شهود نقل مصابين بعجلة مدنية إلى المشفى، لتلقي العلاج".

في غضون ذلك أكد مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، تسجيل 3 اصابات خلال فض هذه التظاهرة المطالبة بإسقاط الدعاوى القضائية الصادرة بحقهم فيتقاطع البهو بالناصرية

بدوره طالب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في بيان مقتضب اليوم، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال لجنة تحقيقية بحادث إطلاق النار اليوم على المدنيين.