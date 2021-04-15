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الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بالاعتداء في أربيل

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T04:37:03+0000
الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بالاعتداء في أربيل

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل ومناطق أخرى.

وأكد الكاظمي أن أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الأعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان هدفها زعزعة الامن.

وقال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، "وفي الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

وأعلنت داخلية إقليم كوردستان استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار.

كما استهدف قصف صاروخي معسكر بعشيقة في محافظة نينوى، حيث تتواجد القوات التركية، مما تسبب بمقتل جندي تركي بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

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