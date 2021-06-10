الكاظمي يوجه بتجهيز الشريط الحدودي مع سوريا بالكاميرات الحرارية

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الخميس بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية واجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية.

وقال الناطق باسم القوات القوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول في تغريدة على منصات التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم: نواصل تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين اجهزتنا الامنية والاستخبارية كافة.

يُشار إلى أن حالات التهريب وتسلل الأشخاص إلى المناطق الحدودية بين العراق وسوريا قد تزايدت في الآونة، وفق البيانات الصادرة السلطات الأمنية في البلاد.