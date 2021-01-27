الكاظمي يوجه بتنسيق استخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، يوم الأربعاء، جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

واطّلع الكاظمي على إحاطة المجلس عن آخر مستجدّات العمليات العسكرية الميدانية المتعددة في ملاحقة داعش وخلاياه النائمة، ثأرًا لضحايا ساحة الطيران، والحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، بحسب بيان لمكتبه.

كما بحث المجلس عرضًا مفصّلًا لنتائج إجراءات تكثيف الجهد الاستخباري، في إطار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتي ترتقي بالتنسيق بين مختلف عناصر المنظومة الأمنية العاملة، ولا سيّما التنسيق الاستخباري مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان.

وأكد الكاظمي توجيهاته في توحيد الجهد الاستخباري ضمن متابعة العمليات الميدانية التي انطلقت لتطهير الأرض وكشف جحور الإرهاب، مشددّا على أن لا يبقى للإرهاب أي ملاذٍ آمن مهما صغر، وأن يستبق العمل الأمني أي تحرّك مشبوه بسحق خلايا الإرهاب وتدمير مضافاته.

واستمع المجلس الوزاري الى عرضٍ من مستشار الأمن القومي بشأن استكمال إجراءات اللجنة الوطنية المسؤولة عن فتح سجن بابل المركزي، وآخر ما تم انجازه من تعزيز للبنى التحتية والأمنية فيه بما يوافق معايير حقوق الانسان.

كما وجّه الكاظمي باستكمال البنى التحتية الخاصة بسجن التاجي وتأمينه، بما يوفر له الحماية الكاملة ويراعي في نفس الوقت اشتراطات حقوق الإنسان فيه.

ونسّب أن تعد وزارة العدل دراسة لخطّة متكاملة لإنشاء المزيد من السجون المؤمنة التي تطابق المعايير المراعاة في هذا الجانب.