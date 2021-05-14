الكاظمي يوجه بتطبيق اتفاق بين الجيش العراقي والبيشمركة

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، يوم الجمعة، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتطبيق الاتفاق الأمني المشترك بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وأوضح الياور في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع" أنه "تم خلال الاجتماعات السابقة التوصل الى اتفاق لتشكيل مراكز التنسيق الأمني المشترك لمناطق خانقين وكركوك والموصل ومخمور، وأن الاتفاق تم على ضوء المقترحات التي قدمها الكاظمي".

وأضاف، "جرى وفقها الاتفاق بين اللجنة التنسيقية الامنية العليا لوزارة البيشمركة واللجنة التنسيقية الامنية العليا لقيادة العمليات المشتركة".

وأردف الياور بالقول، إنه "لم يتم تشكيل هذه المراكز من قبل اللجنة التنسيقية في قيادة العمليات المشتركة، كما لم يتم أيضا تنفيذ الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها".

وأكد، أن "رئيس الوزراء وجه خلال اجتماع امني، اللجنة التنسيقية الامنية العليا في قيادة العمليات المشتركة بالتوجه الى اقليم كردستان لتفعيل الاتفاقيات الأمنية السابقة".

وتابع الياور بالقول، إن "وفدا من بغداد زار في التاسع من الشهر الجاري اقليم كوردستان برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، وتم خلال الزيارة الاتفاق على تنفيذ الاتفاقيات الأمنية المذكورة بعد عطلة عيد الفطر".

ولفت الى أن "الحل الامثل لاستقرار المناطق المتنازع عليها يكمن في استمرار التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي للحفاظ على الامن في تلك المناطق".