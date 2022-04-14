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الكاظمي يوجه بترقية ضابط شرطة البصرة الذي قضى بنيران مطلوب

Category: أمـن

Date: 2022-04-14T04:49:12+0000
الكاظمي يوجه بترقية ضابط شرطة البصرة الذي قضى بنيران مطلوب

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بترقية الضابط الذي قضى خلال اداءه الواجب بمحافظة البصرة إلى رتبة أعلى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان  ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عملية بطولية نفذت من قبل قوة مشتركة مكونة من مفرزة من شعبة إجرام القرنة بامرة الرائد البطل (احمد عبد الزهرة) مع استخبارات اللواء ٣٦ وجهاز الأمن الوطني في منطقة مزيرعة ضمن قضاء القرنة بمحافظة البصرة لإلقاء القبض على المجرم (نوري مشعل) والمطلوب وفق احكام المواد ٦٠٤ و٤٤٣ و٤٠٥".

وأوضحت أن القوة تعرضت لاطلاق نار على اثرها استشهد الرائد (احمد عبد الزهرة) خلال أداء الواجب، وقد ردت القوة على مصدر إطلاق النار وتمكنت من قتل المجرم (نوري مشعل) .

وتابع البيان، "اكراماً للشجاعة التي أبداها هذا الضابط البطل، أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتكريمه وترقيته الى رتبة أعلى، مقدماً في الوقت ذاته احر التعازي لذويه ومحبيه".

كما تقدمت قيادة العمليات المشتركة بالتعازي الى "ذوي هذا الضابط البطل الذي رسم لوحة مشرفة في سجل التاريخ".

ومساء امس الاربعاء،  أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابط شرطة اثر اشتباك مع مطلوب في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، فيما أكدت شرطة المحافظة تصفية "القاتل المجرم".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية خرجت لتنفيذ واجب القاء قبض على احد المتهمين المطلوبين ضمن منطقة مزيرعة في محافظة البصرة، مبيناً أن تبادل اطلاق نار حدث اثناء تنفيذ الواجب بين القوة الامنية والمتهم، ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد منسوب لمكافحة اجرام القرنة متأثرا بجراحه.

وأوضح المصدر، أن الشخص المراد اعتقاله مطلوب للاجهزة الامنية بجريمة قتل حدثت اثناء المواجهة ايضا مع القوات الامنية، مشيراً إلى وصول تعزيزات امنية الى مكان الحادث.

من جانبه نعى قائد شرطة محافظة البصرة والمنشات اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد، الضابط، وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "اتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الشهيد البطل الرائد احمد هبد الزهرة شنته، الذي نال شرف الشهادة اثناء تأدية الواجب الوطني المقدس في القبض على احد القتله والمجرمين والمطلوب وفق احكام المادة 406 و المادة 443 و المادة 405".

وبين عبد الحميد، أن "القوة المداهمة تعرضت لاطلاق نار ادى الى استشهاد الفقيد، كذلك ردت القوة على اطلاق النار وقتلت المجرم".

 

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