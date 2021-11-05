الكاظمي يوجه بالتحقيق في أحداث الجمعة قرب المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الكاظمي شدد على "ان التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وان احترام حقوق الإنسان الاساسية، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة".

ودعا الكاظمي وفقا للبيان؛ "الاطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار. وناشد المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل".