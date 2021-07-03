الكاظمي يوجه باستخدام طائرات مسيرة لحماية أبراج الطاقة عبر لجنة يرأسها رشيد فليح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتوجيه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإدخال طيران مسير لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهداف، بعد عشرات العمليات التي تسبب بخروج تلك الأبراج عن الخدمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم تشكيل لجنة خاصة لحماية أبراج الطاقة برئاسة الفريق رشيد فليح ضمن إطار قيادة العمليات المشتركة، مهمتها التنسيق والإشراف مع مديريات شرطة المحافظات للحيلولة دون استهداف تلك الأبراج.

وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمر اللجنة بتسيير طائرات مسيرة على مدار اليوم لحماية الأبراج ومراقبتها، وتم بالفعل تدشينها عند إحباط استهداف لبرج في كركوك عبر قصف المخربين.

وتابع أنه في ضوء الإجراءات الجديدة فإن شرطة الطاقة ليست معنية حاليا بحماية الابراج.

وكانت خلية الإعلام الحكومي، أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، عن سقوط سبع ضحايا وإصابة 11 شخصاً باستهداف 61 خطاً رئيسياً للكهرباء.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه اليوم، قوات الأمن باتخاذ إجراءات لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الهجمات الي تتعرض لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لخلية الأزمة الخاصة بالطاقة الكهربائية ترأسه الكاظمي، بحضور مسؤولي ملف الطاقة وقادة أجهزة الأمن، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة.

وتسببت الاستهدافات بانقطاع تام للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان