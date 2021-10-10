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الكاظمي يوجه القوات المسلحة بأن تكون "محايدة"

Category: أمـن

Date: 2021-10-10T07:22:11+0000
الكاظمي يوجه القوات المسلحة بأن تكون "محايدة"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه يوم الاحد، القوات المسلحة بأن تكون "محايدة" مع توفير الحماية لمراكز الاقتراع.

وقال يحيى رسول في مؤتمر صحفي مشترك مع مديري اعلام الشرطة الاتحادية وعمليات بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك تنسيقا عال المستوى بين الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات".

واضاف، أن "حركة المواطنين طبيعية ولا يوجد أي حظر للتجوال".

من جانبها اكدت الشرطة الاتحادية أن "الخطة الخاصة بالانتخابات مرنة، وهناك تنسيق عال المستوى بين الأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات".

بدوره اكدت عمليات بغداد أن "قواتها امنت الحماية اللازمة لجميع المراكز الانتخابية".

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