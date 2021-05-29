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الكاظمي يوافق على نقل ضابطين رفيعين في وزارة الداخلية

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T06:13:04+0000
الكاظمي يوافق على نقل ضابطين رفيعين في وزارة الداخلية

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على نقل ضابطين رفيعين في وزارة الداخلية.

ووافق الكاظمي على نقل اللواء الحقوقي (حيدر غالي عبد الكاظم) من ملاك وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية - مديرية إدارة الموارد البشرية مدير مديرية الضباط إلى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وإسناد منصب مدير عام الإستخبارات ومكافحة الإرهاب، وفقا لكتاب سري مذيل بتوقيع اللواء الركن رحيم هاشم محمد مدير إدارة الموارد البشرية - وكالة.

وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، والمؤرخ في 27 من شهر آيار الجاري فقد تقرر أيضا نقل اللواء الحقوقي (سعد حاجم سبع خميس) من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة إلى ملاك وكالة الوزارة للشؤون الإدارية والمالية - مديرية إدارة الموارد البشرية، وإسناد منصب مدير مديرية الضباط.

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