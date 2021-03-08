سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يناقش مع عمليات بغداد تأمين زيارة الامام الكاظم

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T11:04:59+0000
الكاظمي يناقش مع عمليات بغداد تأمين زيارة الامام الكاظم

شفق نيوز/ ناقش القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الخطة الامنية لزيارة الإمام الكاظم في مؤتمر أمني بمقر قيادة عمليات بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المؤتمر تناول عرض الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام من قبل قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت"، مشيرا إلى حضور المؤتمر من قبل ضباط هيئة ركن القيادة.

وأضاف البيان؛ أن "القائد العام للقوات المسلحة قدم شكره وتقديره لقائد عمليات بغداد وضباط القيادة على ما يبذلونه من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد ومحيطها".

related

الكاظمي يدخل على خط خلاف الجيش والحشد بشأن صور "المهندس"

Date: 2020-12-04 13:59:26
الكاظمي يدخل على خط خلاف الجيش والحشد بشأن صور "المهندس"

الكاظمي يوجه من الطارمية بإدامة عمليات ملاحقة "الفلول الإرهابية"

Date: 2021-02-20 13:35:36
الكاظمي يوجه من الطارمية بإدامة عمليات ملاحقة "الفلول الإرهابية"

الكاظمي يعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية .. ياور: نحن مستعدون

Date: 2020-06-02 11:09:57
الكاظمي يعتزم إشراك البيشمركة بعمليات عسكرية .. ياور: نحن مستعدون

الكاظمي في الفلوجة.. إجراءات مشددة ومنع الإعلاميين من دخول مبنى محلي (صور)

Date: 2020-12-10 10:40:01
الكاظمي في الفلوجة.. إجراءات مشددة ومنع الإعلاميين من دخول مبنى محلي (صور)

لفك اختناقات بغداد.. الكاظمي يوجه برفع عدد من السيطرات

Date: 2021-03-08 10:32:29
لفك اختناقات بغداد.. الكاظمي يوجه برفع عدد من السيطرات

تقرير أمريكي: نتائج التحقيق في اغتيال الهاشمي ستفجّر الوضع بالعراق

Date: 2020-07-25 20:07:23
تقرير أمريكي: نتائج التحقيق في اغتيال الهاشمي ستفجّر الوضع بالعراق

الكاظمي يدخل على خط واقعة الاعتداء على ضابط شرطة

Date: 2020-08-13 16:25:51
الكاظمي يدخل على خط واقعة الاعتداء على ضابط شرطة

كشف كواليس زيارة الكاظمي إلى الفلوجة وأسبابها غير المعلنة

Date: 2020-12-11 18:12:12
كشف كواليس زيارة الكاظمي إلى الفلوجة وأسبابها غير المعلنة