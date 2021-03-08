الكاظمي يناقش مع عمليات بغداد تأمين زيارة الامام الكاظم

شفق نيوز/ ناقش القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الخطة الامنية لزيارة الإمام الكاظم في مؤتمر أمني بمقر قيادة عمليات بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المؤتمر تناول عرض الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام من قبل قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت"، مشيرا إلى حضور المؤتمر من قبل ضباط هيئة ركن القيادة.

وأضاف البيان؛ أن "القائد العام للقوات المسلحة قدم شكره وتقديره لقائد عمليات بغداد وضباط القيادة على ما يبذلونه من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد ومحيطها".