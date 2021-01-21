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الكاظمي يمنح قيادات بغداد الأمنية "فرصة أخيرة" ويلوّح بالإقالات

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T13:29:34+0000
الكاظمي يمنح قيادات بغداد الأمنية "فرصة أخيرة" ويلوّح بالإقالات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتهاء الاجتماع الأمني الذي عقد في مقر قيادة عمليات بغداد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب التفجيرين الداميين في منطقة الباب الشرقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي اعطى فرصة اخيرة للقيادات ولمح بالاقالات في حال حصول اي خرق امني جديد".

وأضاف أن "الكاظمي وجه بتكثيف الجهد الاستخباري وعدم التهاون مع اي معلومة امنية ترد".

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع اعداد ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 32 ضحية، و110 جرحى.

واضاف التميمي أن "36 جريحا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات فيما غادر بقية الجرحى بعد تلقيهم الإسعافات المطلوبة.

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