سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يلتقي قيادات عسكرية وأمنية ويصدر 12 توجيهاً

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T14:09:43+0000
الكاظمي يلتقي قيادات عسكرية وأمنية ويصدر 12 توجيهاً

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الخميس، مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة بالعاصمة بغداد، وأصدر خلال الاجتماع ١٢ توجيها.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اطلع على مجمل فعاليات قواتنا المسلحة في مختلف الساحات والمهام الموكلة إليها، واستمع إلى إيجاز عن الموقف الأمني قدمه كبار القادة العسكريين".

وأكد الكاظمي أن "المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات وقواتنا الأمنية مسؤولية تأريخية"، مضيفا أن "جيشنا البطل يقوم بمهام متعددة تتمثل بحماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب".

وأشار إلى "التحديات الكبيرة التي ورثها البلد منذ عام 2003، وما زلنا نعيش تداعياتها"، مشدداً على "العمل بكل قوة لحماية الوطن وأبناء شعبنا بأطيافه من كل المخاطر"، وشدد الكاظمي على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق، وتجنب المعلومات الكيدية".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "عصابات داعش الإرهابية تحاول استغلال أي ثغرة، وأي ظروف أو تحديات"، ووجّه الأجهزة الأمنية بأن "تكون على أهبة الاستعداد، وعدم السماح للعدو بأي موضع قدم أو استغلال الظروف".

كما أكد "العمل على حماية المتظاهرين على وفق السياقات الدستورية والقانونية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وفي ختام الاجتماع، أصدر القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، عدداً من التوجيهات إلى القيادات العسكرية والأمنية، وهي:

1. الاهتمام بالقوات الأمنية بمسمياتها كافة، إدارياً وفنياً، وتأمين مستلزمات المقاتلين اليومية.

2. تأمين المقاتلين بالتجهيز والتسليح لتمكينهم من أداء الواجب القتالي أمام الإرهاب بأفضل صورة، وتأمين مستلزماتهم، فضلاً عن رفع روح الانضباط لدى المقاتلين.

3. التعامل الإنساني المبني على أسس عسكرية سليمة من قبل القادة والآمرين مع مرؤوسيهم، بما لا يخل بالضبط العسكري؛ لأجل إيجاد حالة من الانسجام سواء في السلم أو في القتال.

4. التعاون والتنسيق بين صنوف القوات الأمنية عبر قيادة العمليات المشتركة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون.

5. إن المسؤولية الأخلاقية تتطلب بأن يكون انتماؤنا فقط للوطن، ولا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش، ومن حق كل إنسان أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكن خارج المؤسسة العسكرية.

6. متابعة مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات؛ لأنها آفة تهدد المجتمع بكل أطيافه.

7. تكثيف الجهد الاستخباري وتوحيده لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية؛ للقضاء على عصابات داعش الإرهابية وضرب خلاياها النائمة، والاستمرار بالنهج التعرضي المبني على وفق معلومات استخبارية دقيقة.

8. الاستمرار بتوجيه ضربات جوية وفق معلومات استخباراتية دقيقة على مخابئ داعش الإرهابي، وشل حركته.

9. التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين.

10. إن روح الانضباط مسألة مهمة جداً، ويجب أن تكون العلاقة بين الضابط والجندي ضمن السياقات العسكرية، وليس ضمن العلاقات الشعبوية، حيث نلاحظ في بعض الأحيان رفع التكلفة بين الجندي والضابط.

11. يجب التركيز على روح التكافل والتكامل بين الضباط، وأطلب تقديم مقترحات لإعادة اللحمة بين القوات الأمنية، ونحن جاهزون لدعمكم.

 12. نوجّه بالإسراع في إعادة كل البنى التحتية لجيشنا من ثكنات وسكن للضباط.

related

الكاظمي يؤكد مقتل الغريباوي "والي جنوب العراق" في داعش

Date: 2021-02-02 20:13:45
الكاظمي يؤكد مقتل الغريباوي "والي جنوب العراق" في داعش

الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

Date: 2021-05-26 15:22:47
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

الكاظمي يكلف قائدين أمنيين جديدين للكرخ والرصافة ببغداد

Date: 2021-07-20 17:52:54
الكاظمي يكلف قائدين أمنيين جديدين للكرخ والرصافة ببغداد

بعد تظاهرات غاضبة.. الكاظمي يطيح بقائد أمني كبير

Date: 2020-08-17 16:48:49
بعد تظاهرات غاضبة.. الكاظمي يطيح بقائد أمني كبير

الكاظمي يوجه بتوقيف قوة امنية بعد قصف قرب مطار بغداد اوقع ضحايا

Date: 2020-09-28 15:48:45
الكاظمي يوجه بتوقيف قوة امنية بعد قصف قرب مطار بغداد اوقع ضحايا

حكومة الكاظمي تطيح بقائد أمني جديد من منصبه

Date: 2020-09-01 18:10:56
حكومة الكاظمي تطيح بقائد أمني جديد من منصبه

اجتماع برئاسة الكاظمي يبحث التنسيق أمنياً بين القوات الاتحادية والبيشمركة

Date: 2021-05-02 21:00:31
اجتماع برئاسة الكاظمي يبحث التنسيق أمنياً بين القوات الاتحادية والبيشمركة

مكتب الكاظمي يعلن اعتقال 15 متهماً بحرق مقر "البارتي"

Date: 2020-10-17 15:12:01
مكتب الكاظمي يعلن اعتقال 15 متهماً بحرق مقر "البارتي"