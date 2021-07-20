الكاظمي يكلف قائدين أمنيين جديدين للكرخ والرصافة ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بتكليف قائدين أمنيين جديدين لشطري بغداد الكرخ والرصافة على خلفية التفجير الانتحاري بمدينة الصدر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) مصطفى الكاظمي، أعاد تشكيل أجهزة الأمن في العاصمة بغداد باستحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة اللتين ستتبعان لقيادة عمليات بغداد".

وأضاف المصدر، أن الكاظمي كلف اللواء الركن سعد عريبي قائدا لعمليات الكرخ، واللواء ظافر المحمداوي قائدا لعمليات الرصافة".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي على خلفية التفجير الانتحاري في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وكان تفجير انتحاري، تبناه داعش، قد وقع مساء الاثنين في سوق شعبية مكتظة بمدينة الصدر استهدف متبضعين لحاجيات عيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح، وفق الأرقام الرسمية.