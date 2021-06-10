الكاظمي يكلف حربية بقيادة شرطة ذي قار إضافة الى منصبه قائداً لعمليات سومر

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بانتداب الفريق الركن سعد حربية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية.

جاء ذلك وفقا لكتاب مذيل بتوقيع الفريق الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة واطلعت وكالة شفق نيوز على نسخة منه.

وبحسب الكتاب فإن الكاظمي كلّف حربية بمهام منصب مدير شرطة محافظة ذي قار، و مهام منصب قائد عمليات سومر إضافة لواجباته.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد قررت في مطلع شهر حزيران الجاري تعيين الفريق الركن سعد حربية قائدا لعمليات سومر بدلا من اللواء الركن عماد مجهول صميدع.

وكان حربية قائدا لقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك حتى إعفائه من منصبه في آذار/مارس الماضي، وتكليف اللواء علي الفريجي بدلا عنه.

وكان مسؤول أمني بمحافظة ذي قار قد كشف، يوم الجمعة، عن وجود تقاطع عمل كبير بين المحافظ احمد الخفاجي، وقائد شرطة ذي قار اللواء مؤيد التميمي.

وذكر المصدر لـ"شفق نيوز"، أن " الخفاجي ممتعض جدا من سوء إدارة التميمي للمحافظة أمنيا والتي تحولت بزمنه إلى مدينة تملؤها رائحة الدخان بشكل كبير في شوارعها، فضلا عن كثرة إغلاق الطرق بشكل يومي".

وأضاف المصدر، أن " الخفاجي قدم طلبا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغيير التميمي بقائد آخر قادر على إعادة الأمن للمحافظة".