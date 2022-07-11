الكاظمي يقرر تفعيل نظام البديل للقوات المسلحة

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، تفعيل نظام البديل للقوات المسلحة العراقية والذي توقف العمل به بحكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي وافق على توصيات اللجنة المؤلفة من رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد حميد البياتي والنائب اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والتي تخص اعادة نظام البديل".

وأوضح رسول، ان "المرحلة الاولى تشمل الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية (مقرها بقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار) والفرقة العشرين من الجيش العراقي (مقرها قضاء سنجار)"، مشيراً الى انه "بعد مرور شهرين من التجربة سيتم التقييم لشمول القطعات العسكرية الاخرى".

و"نظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.