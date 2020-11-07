الكاظمي يفصح عن هوية قاتل متظاهر البصرة ويصدر تحذيراً شديداً

شفق نيوز/ أفصح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، عن هوية قاتل المتظاهر عمر فاضل في محافظة البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الدولة لن تتساهل مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة"، موضحا أن "الاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

‏وتابع "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل"، مضيفاً "نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات".

واعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت عن القاء القبض على قاتل المتظاهر الشاب عمر فاضل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة الحرية يوم أمس الجمعة تمكنت من القاء القبض على القاتل الذي اعترف صراحة بجريمته.

ونوه البيان الى "إجراء التحقيقات الأولية مع القاتل تمهيدا لاحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

هذا ولم تفصح الوزارة عن الجهة التي ينتمي لها القاتل رغم ان معلومات صحفية اشارت الى ان المنفذ ضابط في القوات الامنية كان يحمل سلاحا نوع مسدس على رغم صدور توجيهات من الجهات العليا بعدم استخدام الرصاص الحي في التصدي الى المحتجين في البلاد.