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الكاظمي يفتتح أعمال المؤتمر الفصلي للعمليات المشتركة لعام 2022

Category: أمـن

Date: 2022-04-06T11:32:42+0000
الكاظمي يفتتح أعمال المؤتمر الفصلي للعمليات المشتركة لعام 2022

شفق نيوز / افتتح القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022، الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي استمع في مستهل المؤتمر إلى إيجاز استخباري، وتقييم شامل لسير العمليات العسكرية، وجهود متابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها".

واطلع الكاظمي، بحسب البيان، على "إيجازات أخرى تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة تعلقت بالتخطيط والتدريب والاستهداف والتعبئة، فضلاً عن تقديم رؤية العمليات المشتركة لسير العمليات، وتأمين أداء الواجبات، ونجاح عمليات التطهير والملاحقة".

وأصدر القائد العام، عدداً من التوجيهات المتعلقة بمناهج وضع الخطط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإتمام جهوزية وحدات قوات الأمن العراقية، ورفع استعدادها لأداء الواجب والجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، وتدريب القوات، وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية".

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