الكاظمي يعيد العمل بنظام البديل لكافة القوات المسلحة

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، إعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات في القوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي، وإكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة، أمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات".

وكانت وزارة الدفاع العراقية في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في شهر آذار/مارس العمل بنظام البديل لنصف افراد الجيش للحد من تفشي فيروس كورونا في صفوفهم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية أصناف القوات المسلحة.

و"نظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.