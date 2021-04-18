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الكاظمي يعلن نجاح العراق بفرض آليات زمنية لانسحاب التحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-04-18T18:07:33+0000
الكاظمي يعلن نجاح العراق بفرض آليات زمنية لانسحاب التحالف الدولي

شفق نيوز / أعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، نجاح العراق عبر الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بفرض آليات زمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي.

وجرت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، في (8 نيسان 2021)، حيث اتفقتا على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وعن هذا الملف، أشار الكاظمي، خلال مأدبة إفطار حضرها عدد من قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى أن الحكومة "نجحت عبر الحوار البناء الحقيقي والمسؤول في فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي".

وأضاف أن "هذا القرار جاء بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر جاهزية لتولي المهام الأمنية في مواجهة فلول داعش وبقاياها"، مؤكدا أن "هناك تحديات واحتياجات ستتوفر تدريجيا لتكون القوات الأمنية أمام جاهزية كاملة لتولي كل المهام".

وتابع القائد العام للقوات المسلحة: “شكلنا لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد الاحتياجات والضرورات العراقية، وكذلك آليات تسلّم المهام من قوات التحالف الدولي”.

ولفت إلى أن "العراق ليس بلدًا بسيطًا في المنطقة، العراق بلد يمتلك إرثًا تاريخيًا عميقًا ومتداخلًا في المنطقة، وأبطاله هم من دحروا الإرهاب".

وختم حديثه بالقول "واجبنا يحتم علينا إيصال المؤسسات العسكرية والأمنية الى أعلى مستوى للاداء والجاهزية الفنية والتسليحية لمواجهة كل التحديات وسد كل الثغرات".

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