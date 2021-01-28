الكاظمي يعلن تصفية العيساوي نائب زعيم داعش

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن القضاء على نائب زعيم تنظيم داعش بعملية نوعية.

وقال الكاظمي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "شعب العراق.. إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق على نفسه "نائب الخليفة ووالي العراق" في التنظيم، أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية".

ولم يدل الكاظمي بمزيد من التفاصيل بشأن كيفية ومكان ووقت تصفية العيساوي.

وكان الكاظمي قال في تغريدة سابقة عقب تفجيرين دمويين في ساحة الطيران ببغداد قبل أسبوع، "ردّنا على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً وسيرى قادة الظلام الداعشي اي رجال يواجهون".