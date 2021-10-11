الكاظمي يعلن القبض على نائب البغدادي

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، القبض على ابرز قيادات تنظيم داعش.

وكتب الكاظمي تغريدة على صفحته في موقع التدوينات القصيرة تويتر؛ أنه "في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود".

وأضاف الكاظمي ان العملية اسفرت عن "القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي"،

وكان الكاظمي قد لمح يوم أمس بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات العراقية، أنه سيعلن عن حدث أمني كبير اليوم الاثنين.