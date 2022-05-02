الكاظمي يعلن افشال مخططات "لإرباك الوضع الامني داخل المدن" في رمضان

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الإثنين، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد حال وصوله اجتماعاً مع القيادات الأمنية.

وقدّم الكاظمي، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، "تهانيه وأطيب أمنياته لمقاتلينا الأبطال، ضبّاطاً ومراتب ومنتسبين من مختلف الصنوف والتشكيلات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الباري جلّ وعلا أن يحفظ العراق وسواعد أبطاله في القوات المسلحة".

وشكر الكاظمي "القيادات ومنتسبي القوات الأمنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الحفاظ على أمن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وإفشال مخططات العدو في إرباك الوضع الأمني داخل المدن"، وأكد أن "العدو حاول الاستهداف لكن جهدنا الاستخباري ويقظة أبطال القوات الأمنية أفشلا مخططاته".

ووجه الكاظمي، بضرورة الاستمرار بهذا الزخم الكبير؛ لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومضاعفة الجهود في تأمين الحدود.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالجهود الأمنية التي بذلت في ملاحقة الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات وغيرها.

واستمع الكاظمي لعرض مفصل من القيادات الأمنية عما تم إنجازه، وكذلك تم الارتباط مع بقية قيادات العمليات في المحافظات والاطلاع على سير المهام الأمنية وتنفيذ الواجبات الموكلة إلى كل قاطع من قواطع المسؤولية.