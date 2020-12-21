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هجوم الخضراء.. الكاظمي يعلن توقيف مشتبه بهم وقادة أمن

Category: أمـن

Date: 2020-12-21T18:07:20+0000
هجوم الخضراء.. الكاظمي يعلن توقيف مشتبه بهم وقادة أمن

شفق نيوز/ أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، اعتقال عدد من المشتبه بقيامهم قصف المنطقة الخضراء أمس الأحد إضافة إلى توقيف قادة أمن.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، عقب جلسة استثنائية لحكومته أقرت خلالها موازنة العام المقبل إن "قصف الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان، وأن الصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم".

وتابع "لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية"، مضيفا "اعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف".

وأشار الكاظمي إلى "توقيف مسؤولين عن قواطع أمنية وإدخالهم السجن بعد القصف الأخير".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر حكومي مطلع، بتشكيل لجنة من قبل الحشد الشعبي برئاسة نائب رئيس هيئة الحشد عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم "أبو فدك" أو "الخال" للتحقيق في الهجمات الصاروخية التي تطال المنطقة الخضراء.

وهذه أول مرة يحقق فيها الحشد بالهجمات الصاروخية، رغم أن أصابع الاتهام وجهت مراراً إلى بعض فصائله، وخاصة تلك المقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات بإيعاز من طهران.

ويأتي تشكيل اللجنة غداة إطلاق مجهولين ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء، سقطت معظمها على أبنية سكنية.

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