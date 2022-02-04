الكاظمي يعلق على مقتل زعيم داعش

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، جاء امتداداً لجهود قوات الأمن العراقية في قتل عشرات الإرهابيين في الفترة الأخيرة.

وكتب الكاظمي في تغريدة له على تويتر، أن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا، فيما أكد مواصلة العمل مع حلفاء واشنطن في الجيش العراقي والبيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول أمس الخميس، أن عملية مقتل زعيم "داعش" نفذت بمعلومات عراقية، حيث زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول لمكانه وقتله.

وعُين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً لتنظيم "داعش" في عام 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي في وقت.

والقرشي اسمه الأصلي أمير محمد سعيد عبد الرحمن ويعرف أيضا باسم عبد الله قرداش وهو تركماني ينحدر من تلعفر غربي نينوي.