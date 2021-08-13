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الكاظمي يستنفر القوات الأمنية والعسكرية كافة لحماية أبراج الكهرباء

Category: أمـن

Date: 2021-08-13T12:25:41+0000
الكاظمي يستنفر القوات الأمنية والعسكرية كافة لحماية أبراج الكهرباء

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي يوم الجمعة باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية كافة في حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية في البلاد بعد زيادة الهجمات التي تستهدفها والتي وصلت مؤخرا إلى العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعاً أمنياً طارئاً، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الاعلامي.

وشدّد الكاظمي على ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتامين الانتخابات المبكرة.

كما وجّه أيضا أيضاً بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، مشدداً على أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها.

وقال الكاظمي مخاطباً القيادات الأمنية: إن حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك استنفاراً كاملاً في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز، مضيفا أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم.

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