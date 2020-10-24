الكاظمي يعقد اجتماعاً "استثنائياً" لمجلس الأمن الوطني لمناقشة التظاهرات

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم السبت، إجراءات حماية التظاهرات في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس، اليوم، اجتماعاً استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة إجراءات حماية التظاهرات.

واضاف البيان، أن المجلس أكد في اجتماعه، أحقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور، وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الأماكن التي تجري فيها التظاهرات.

ولفت البيان إلى المجلس شدد "على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل كل جهاز أمني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الأمنية".

وركز الاجتماع أيضاً، على أهمية تحلي قواتنا المسلحة أفراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض أي اعتداء على القوات الأمنية، بحسب البيان.

ووفقاً للبيان أن المجلس بين "أهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير".

وكان مصدر أمني مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، أن قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية العراقية باشرت بالانتشار على جسر السنك لمنع المتظاهرين من العبور باتجاه المنطقة الخضراء.

كما أصدرت قيادة عمليات بغداد، توجيهات بمنع حمل واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية في مناطق التظاهرات.

وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.