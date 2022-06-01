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الكاظمي يطلع على نماذج مقترحة لبناء منشآت خاصة بالقوات المسلحة العراقية

Category: أمـن

Date: 2022-06-01T14:24:54+0000
الكاظمي يطلع على نماذج مقترحة لبناء منشآت خاصة بالقوات المسلحة العراقية

شفق نيوز/ ترأس رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً دورياً للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة، فيما شدد على تأمين احتياجاتها للموارد البشرية وإيلاء ملف الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته الضرورية.

وشدد الكاظمي في مستهل الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة، والمُضي في تهيئتها تفصيلياً قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ".

وأشار الكاظمي إلى "ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة وعقيدتها القتالية بوصفها ركيزة وطنية أساسية وإحدى العناصر التأريخية للهوية العراقية"، مشدداً على "أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية وهيبتها عبر تأمين احتياجات القوات المسلحة للموارد البشرية، ورعاية الضبّاط والمنتسبين، مع إيلاء ملف الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته الضرورية".

واطلع القائد العام للقوات المسلحة على "إيجاز أعدّته اللجنة اشتمل على عدد من النماذج المقترحة لبناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة، التي من شأنها أن تشكل عماد البنى التحتية النموذجية للجيش العراقي في مختلف المحافظات".

ووجه الكاظمي بأن "يجري توزيع هذه المنشآت بشكل مدروس وعلمي وبما يخدم التوجهات والسياقات العسكرية المعتمدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة".

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