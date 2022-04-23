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الكاظمي يصل الى مناطق غربي العراق للاشراف على "الارادة الصلبة"

Category: أمـن

Date: 2022-04-23T07:07:23+0000
الكاظمي يصل الى مناطق غربي العراق للاشراف على "الارادة الصلبة"

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى مناطق غربي البلاد للاشراف على عملية "الارادة الصلبة" بمرحلتها الثانية.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى مناطق غرب محافظة الانبار للاشراف على انطلاق عمليات الارادة الصلبة- المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية غربي البلاد.

وأشار إلى أن الكاظمي عقد فور وصوله اجتماعا في مقر قيادة قوات حرس الحدود بمحافظة الأنبار واستمع الى إيجاز من قيادة عمليات الحدود والقوات الخاصة والرد السريع.

وصباح اليوم السبت، أعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق المرحلة الثانية من عملية (الإرادة الصلبة) غربي العراق.

 ونهاية اذار المنصرم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج عملية "الإرادة الصلبة" الواسعة، التي انطلقت (29 اذار 2022) من قبل قوات أمنية مشتركة، في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، لملاحقة بقايا داعش والقضاء عليهم.

وهذه المحافظات التي انطلقت فيها العملية الأمنية كان تنظيم داعش المتشدد قد فرض سيطرته عليها خلال اجتياحه مناطق ومدن تُقدر بثلثي العراق عام 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من هزيمة التنظيم عسكريا بعد قتال استمر بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات.

 

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