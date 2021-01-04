الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط الداخلية ومكافحة الإرهاب والمنافذ

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة المنافذ الحدودية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي، اصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية لجدول 9 كانون الثاني لسنة 2021".

واضاف ، "كما اصدر الكاظمي امرا ديوانيا بترقية ضباط كل من جهاز مكافحة الارهاب وهيئة المنافذ الحدودية مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021".