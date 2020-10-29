الكاظمي يصدر قراراً بشأن إجازات سفر الضباط

شفق نيوز/ منع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سفر الضباط من رتبة عميد فأعلى، إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، يوم الخميس، أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بعدم إعطاء الموافقات بمنح منتسبي وزارة الداخلية من رتبة (عميد فما فوق) إجازة خارج العراق إلا بعد استحصال موافقة القائد العام".

هذا ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل عن أسباب هذا القرار، غير أن مختصين بالشؤون العسكرية ابلغوا وكالة شفق نيوز، أن الإجراء روتيني وضمن سياقات المؤسسة العسكرية.