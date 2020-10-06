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الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق بـ"استهداف أمن العراق والتزاماته الدولية"

Category: أمـن

Date: 2020-10-06T09:24:02+0000
الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق بـ"استهداف أمن العراق والتزاماته الدولية"

شفق نيوز/ شكل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لجنة عسكرية وامنية عليا، للتحقيق بعمليات القصف والاستهدافات التي شهدتها بغداد ومدن اخرى خلال الفترة المنصرمة.

وجاء في  الأمر الذي اطلعت عليه  وكالة شفق نيوز، أن اللجنة تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، وتحديد المقصر"، مردفا "تنجز اللجنة اعمالها خلال ٣٠ يوماً من تاريخ هذا الامر". 

واضاف"تعرض اللجنة نتائج اعمالها امام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة" مزيدا "ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره". 

واشار الامر الى ان اللجنة التحقيقية المشكلة ستكون برئاسة قاسم الاعرجي، مستشار الامن الوطني، وعضوية فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي وعبد الغني الاسدي رئيس جهاز الامن الوطني العراقي، وعبد الامير رشيد يار الله، رئيس اركان الجيش، فضلا عن قادة عسكريين آخرين ونواب في البرلمان العراقي.

ويتعرض مطار بغداد الذي يضم قاعدة عسكرية امريكية، والمنطقة الخضراء الى هجوم متكرر بالصواريخ تتبناه جهات تقول إنها "مقاومة" للوجود الامريكي في البلاد، لكن واشنطن تتهم مجاميع مدعومة من إيران بالهجمات

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