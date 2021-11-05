الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق باحداث تظاهرات بغداد ويقر بسقوط ضحايا ويعوضهم

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي يوم السبت بأن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت احتجاجات المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والذي سقط على إثرها عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

وقال بيان صادر عن العمليات المشتركة في بيان اليوم، إن الكاظمي "أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي. للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة المصادف الخامس من تشرين الثاني الجاري" .

ووفقا للبيان فإن "اللجنة باشرت تحقيقاتها فور صدور الامر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت اي ظرف كان".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي "أمر أيضا بتعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لاحقاق الحق للضحايا وهم جميعاً من أبناء شعبنا العراقي وواحبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أياً كان امام القضاء العادل".