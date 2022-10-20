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الكاظمي يشدد أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة

Category: أمـن

Date: 2022-10-20T12:13:05+0000
الكاظمي يشدد أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أن الأخير استمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز أمني استعرض مجمل العمليات والموقف الأمني، وحالة التأهب العسكري، والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وأضاف أن الكاظمي أشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وقواطعها في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله: أنه يراهن على أداء القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة، وتنشر الطمأنينة في ربوع العراق.

وشدد على أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة؛ لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، التي تتطلب عملاً غير تقليدي واستثنائياً لمجابهتها.

بدورها شكرت قيادة العمليات المشتركة، ضباطاً ومراتب، دعم القائد العام للقوات المسلحة لها، وأكدت استمرارها على الوتيرة نفسها بحماية العراق ومقدرات شعبه.

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