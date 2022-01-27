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الكاظمي يشدد على الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-01-27T12:26:47+0000
الكاظمي يشدد على الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ القيادات العسكرية والأمنية في محافظة البصرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن الأخير إلى إيجاز عن الأوضاع الأمنية في المحافظة، وخطة الأجهزة الأمنية في تأمين المدن والنواحي والطرق الخارجية الرابطة بين البصرة وبقية المحافظات.

وأضاف البيان أن الكاظمي تابع تفاصيل الجهد الأمني والاستخباري، ومستوى الاحتياط والتعبئة، فضلاً عن خطط العمل اليومية، وخطط الطوارئ التي تعتمدها قواتنا الأمنية.

ووفقا للبيان فإن الكاظمي شدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وعدم التراخي إزاء كل ما من شأنه أن يهدد أمن البصرة واستقرارها، وأهمية متابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة أفرادها وتقديمهم للعدالة دون أدنى تهاون.

ووصل رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم إلى محافظة البصرة الغنية بالنفط والتي تقع أقصى جنوبي العراق والتي تعاني من تردٍ بالواقع الخدمي والمعيشي.

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